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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Sanayide çalıştıracak eleman bulamıyoruz”

İHA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Sanayide çalıştıracak eleman bulamıyoruz”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan’da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada “Sanayide çalıştıracak eleman bulamıyoruz, İhracatımız yıl sonu itibariyle 220 milyar dolar olacak” dedi.
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üye buluşmaları toplantısı düzenlendi. Yapılan programa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, siyasiler ve iş insanları katıldı. Programda bir konuşma yapan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, odanın yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler verdi.
Pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla yeni bir sürecin başladığını ve ekonominin canlanmaya başladığını vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sanayi, pandemi öncesini yakaladı çok şükür. Hatta çalıştıracak eleman bulamıyoruz şikayetleri gelmeye başladı. İhracatımız yılsonu itibariyle 220 milyar dolar olacak inşallah. Hizmet sektörleri yeterli desteği alamadığı için henüz tam olarak toparlama sağlanabilmiş değil. Ticaret ve turizm yeni yeni toparlanıyor. Tarım ve hayvancılıkta, yakıt, gübre, yem vb. girdi maliyetlerindeki yüksek artışlar sıkıntıya yol açıyor” dedi.
Hisarcıklıoğlu, pandemi döneminin; gıda, tarım ve hayvancılığın nasıl stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, sektör temsilcilerinden gıda, tarım ve hayvancılık işini asla ihmal etmemelerini talep etti.
Pandemi sürecinde TOBB olarak iş dünyası ile hükümet arasında köprü görevi üstlendiklerini sözlerine ekleyen Hisarcıklıoğlu, sahadaki sıkıntıları, en hızlı şekilde kamu idaresine iletmeyi sürdüreceklerini söyledi.

“Pandemi de hasar büyük”
Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise,“Pandemi kapanması sona erdikten sonra her şey toparlanıyor, ancak eski güzel günlere gelmesi için daha çok zamana ihtiyacım var. Gerçekçi oğlum samimi konuşalım pandemiden önceki günlere yarın geleceğiz, 3 ay sonra geleceğiz diyenler varsa bunlara itibar etmeyin. Bakın ne oldu bizim ihracatımız niye artıyor, pandemide bütün ülkeler küçülürken biz en zor şartlarda 1.8 nasıl büyüdük?. Bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 22 büyüme ile dünyanın ikinci ülkesi nasıl olduk. Bunları düşünmemiz lazım, yeter mi? yetmez. Çünkü hasar büyük bunun için zamana ihtiyacımız var boş durmuyoruz, en az iki sefer çeşitli toplumsal kesimlerin özellikle iş alemini sorunlarını çözecek, işlerini kolaylaştıracak yüklerini hafiflettirecek kararalar aldık.
Bu kriz dünyanın krizi, enflasyon ile ilgili sıkıntımız var, faizlerini ilgili sıkıntımız var. Özellikle gıda başta olmak üzere fiyatlarla ilgili sıkıntımız var, dolar kuru ile ilgili sıkıntımız var veya yabancı paralarda ilgili sıkıntımız var, bunların farkındayız. Ama şunu unutmayalım normal şartlardan geçmiyoruz. Başka ülkelerde buna benzer sıkıntılar, bizim en az 2 katımız 3 katımız. Bunu şunun için söylemiyorum yani orada var bizde de var ne yapalım öyle deme lüksümüz yok. Biz milletimizden mesulüz, milletimizin sorunlarını çözmeye memuruz. 20 yıldır hep bunu yaptık, sorunları torunlara bırakmadık. Sorunların üstüne, üstüne gittik ve çözdük.
Bugün bizi acımasızca eleştirenlerin ortaya bir çözüm önerisi getirdiğini gördünüz mü ?. Allah için elle tutulur bir şey var mı, varsa yoksa bunlar girsin ne olursa olsun. Öyle bir anlayış Türkiye'ye hiçbir fayda getirmez, bu millete bir fayda getirme. Tabii ki milletimiz günü geldiğince kararını verecek, önümüze sonuç gelecek. Biz Millet iradesine güvenerek, iktidara geldik ve bu iradeye de hep sahip çıktık. 2007'de e muhtırada sahip çıktık, 1725 Aralık'ta sahip çıktık. 15 Temmuz'da sahip çıktık. Bir daha da olursa yine sahip çıkarız, çünkü millet bizim arkamızda olduğu müddetçe bizim için durmak yok yola devam” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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