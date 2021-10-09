Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: “Salgının olumsuz etkilerine rağmen, odamızın faaliyetleri hızlı bir şekilde devam etti ve pek çok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladık”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘Üyeler Buluşması’ programında konuşan Ahmet Tanoğlu, “Salgının olumsuz etkilerine rağmen, odamızın faaliyetleri hızlı bir şekilde devam etti ve pek çok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladık” dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı programda açılış konuşması yapan Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, “Göreve başladığımız 2018 yılından beri şehrimizin kimliğini kaybetmeden gelişmesi ve katma değeri yüksek ürünler üretmesi için özverili bir şekilde çalışıyoruz. Yaklaşık iki yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de salgınla mücadele ediyor. Bu zorlu süreçte devletimizin desteği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin gayretleriyle salgının yaralarını sarmaya başladık. Şehrimizin güçlü bir ekonomiye ulaşması için bizler de dün olduğu gibi bugün de tüm üyelerimizle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bizler ticaretin nabzını tutan en önemli sivil toplum kuruluşuyuz. Odamızın imkânlarını en etkili ve en gerekli yerlerde kullanarak üyelerimize yani sizlere daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. Ne yazık ki geçmiş iki yılımızı salgınla geçirdik ve hepimiz çok etkilendik. Bu süreçte bizler hem üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile hem de ilgili Bakanlıklarımızla sürekli irtibat halindeydik. Sağ olsun TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, kendilerine götürdüğümüz her sorunu ilgili yerlere iletme ve çözme konusunda çok hızlı ve gayretli davrandılar. Salgının başında bizlere ilettiğiniz pek çok konu, kısa zamanda çözüme kavuştu. Kısa çalışma ödeneği, yapılandırmalar, sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması, beyannamelerin verilme ve ödeme günlerinin ertelenmesi, Oda aidatlarımızın gecikme zammı olmaksınız ertelenmesi, çek, senet, kredi kartı borçlarının sicile işlenmemesi, kredilerde kolaylık sağlanması ve yeni krediler gibi pek çok konu çözüme kavuştu. Desteklerinden ötürü, Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak verimli ve etkili kullanmak için kendilerine önemli görevler düştüğünü kaydeden Tanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek, karşılaştıkları problemleri çözmek ve daha çok üretmelerine destek olmak noktasında büyük mesafeler kat ettik. Bizler biliyoruz ki yerinde kalkınma hamlesi olmadan, kalkınmayı ve ekonomik refahı genele yaymadan toplumsal huzuru sağlayamayız.

Bu nedenle şehrimizin potansiyeliyle orantılı üretim politikalarımız ve projelerimiz amacına ulaşana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımızda işlerimizi kolaylaştıran, Valiliğimizin imkanlarını üyelerimizin hizmetine sunan, bizlerle sürekli diyalog halinde olup şehrimizin ekonomik alanda kalkınmasına destek sunan değerli Valimize teşekkür ediyorum.

Erzincan, gerek tarımsal üretim, gerek sanayi, gerekse yeterli ve güvenilir gıdaya erişim noktasında ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Bu bağlamda, Gıda, tarım ve hayvancılıkta devletimizin vizyonuyla örtüşen projeler ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Müteşebbis heyetinde olduğumuz Besi OSB projesinin de kısa zamanda inşaatına başlanacak. Süt İşleme Tesisi ve Düve Çiftliği projesi başta olmak üzere birçok projeyi tamamladık. Bu güzel projelerin şehrimize kazandırılmasında Binali Yıldırım ile Süleyman Karaman ve Burhan Çakır’ın, Bakanlıklarla yaptıkları görüşmeler ve projeleri yakinen takip etmeleri, kısa süre içinde tesislerimizin tamamlanmasında etkili oldu.

Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şehrimize uzun yıllar hizmet etmiş çok değerli Sabahattin Karakelle vekilimize de teşekkür etmek istiyorum. Kendileri hem vekilliği döneminde hem sonrasında desteğini bizden hiç esirgemedi.

Yenilikçi, kültüre duyarlı ve katma değeri yüksek bir şehir olma düşüncesiyle şehrimizi, özellikle son yıllarda bölgemizin gıda ve tarım sektöründe potansiyelini ortaya çıkaracak tesislere kavuşturduk. OSB’de biz göreve gelmeden önce 1100 vatandaşımız çalışıyordu. Bizim dönemimizde bu sayı 2210’a ulaştı. İki katına ulaşan istihdam sayısını daha da artırmak için yeni iş alanları açma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin marka ürünlerini artırmak ve tarihi İpekyolu güzergahında bulunan ilimizin bölgedeki gücünü artırmak için var olan potansiyelimizi kullanmaya devam edeceğiz. Bu itibarla daha çok üreteceğiz, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına her birimiz katkıda bulunacağız.

Salgının olumsuz etkilerine rağmen, odamızın faaliyetleri hızlı bir şekilde devam etti ve pek çok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladık. Öncelikle göreve geldiğimiz 2018 yılındaki ilk faaliyetimiz, üyelerimize daha hızlı hizmet vermek adına, gelişen teknolojiye ayak uydurarak online belge alt yapımızı oluşturmak oldu. Akabinde online ödeme ve WhatsApp danışma hattı kurmamız da özellikle salgın döneminde üyelerimizin işlerini oldukça kolaylaştırdı.

Pandemi dolayısıyla piyasayı rahatlatmak adına nefes kredisi adı altında üyelerimize düşük oranlı kredi kullandırdık. Nefes kredisinde kaynaklarımızın yüzde 25 ini yatırmamız yeterliyken biz yüzde 95 ini yatırarak piyasaya toplamda 30 milyonluk para sürmüş olduk.

Odamızın en önemli hedeflerinden biri de, coğrafi işaret tescili Odamıza ait olan Erzincan Tulum Peynirinde, gerçek ürün ile taklit ürünü ayırt etmek için amblem kullanımına ağırlık vermektir. Böylece ürünümüzün marka değeri daha da artacak, hem üretici hem tüketici korunacaktır. Ayrıca ilimizde coğrafi işaret tescili alan ilk kurum olma özelliğimiz nedeniyle, ilimiz genelinde coğrafi işareti alınan ve alınacak olan diğer yöresel ürünlerimizin faaliyetlerini yürüten pek çok kuruma danışmanlık anlamında katkı sağlamaktayız. Marka tescili konusunda da, ilimizin katma değerini düşünerek üyemiz olan olmayan, marka tescili yaptırmak isteyen kişi veya firmalara danışmanlık desteği vermekteyiz.

Şehrimizin sadece ekonomik anlamda değil kültürel, sosyal alanda da gelişmesi için çalışıyoruz. Ahilik geleneğini ilimizde sürdürmek, ihtiyacı olan kardeşlerimize yardım elini uzatmak mesuliyetinde ve bilincindeyiz. Bu bilinçle ülkemizin, gerek Covid 19 salgını gerekse yaşanan doğal afetlerle geçtiği dönemlerde yardım kampanyaları düzenleyip ülkemizin dört bir köşesinde afetzedelerin yardımına koştuk. Valiliğimiz ve TOBB öncülüğünde düzenlenen tüm yardım kampanyalarına destek sunduk.

Bunlarla beraber, Bizler eğitimin ekonominin gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri olduğunun bilincindeyiz. Bu itibarla şehrimize üç yeni okul kazandırdık. Okullarımızın inşa sürecinde Belediye Başkanımızın çok büyük desteğini gördük. Belediye Başkanımız Bekir Aksun’a huzurlarınızda teşekkürler ediyorum.

Tabii burada sizlere yaptığımız ve yapacağımız projelerden bahsettim. Bunun yanı sıra çok isteyip de yapamadığımız projelerden de bahsetmek istiyorum;

Çok ortaklı bir şirket kurup Aşkale Çimento gibi ülkemizin sayılı şirketlerinden birini kurmak istiyorduk. Otuz kişilik bir şirket kurduk fakat çeşitli sebeplerden ötürü icraata geçiremedik. Sayın Başbakanımızın destekleriyle bu hayalimizi gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum.

Yine Erzincan Şeker Fabrikası ihalesine girmek için Ticaret ve Sanayi Odası olarak dosya hazırladık ama Erzurum’la birlikte ihaleye çıktığı için cesaret edemedik.

Kısacası şehrimizde yaptıklarımız yanında yapacağımız çok şeyin olduğunun farkındayız. Bunun için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde bir sinerji oluşturup şehrimizin potansiyelini en iyi şekilde kullanabiliriz. Bunun için de başta Başbakanımız olmak üzere vekillerimiz sivil toplum kuruluşlarıyla el ele omuz omuza verip şehrimizin ihyası için çalışmalıyız.”

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