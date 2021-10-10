Erzincan’da trafik kazası: 7 yaralı

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Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonuç meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan Çağlayan kara yolu üzerinde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çağlayan Beldesi yakınında iki araç sollama yaparken çarpıştı. Yolun kenarındaki tümseğe çarparak durabilen otomobillerdeki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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