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Erzincan'a 1 milyon 634 bin 983 liralık yatırım

İHA

Erzincan'a 1 milyon 634 bin 983 liralık yatırım

Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine Sağlık Bakanlığı tarafından 1 milyon 634 bin 983 lira değerinde 40 adet diş üniti gönderilerek hizmete sunuldu.
Konuya ilişkin AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, ortak bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdiler:
“Sağlık Bakanlığımız tarafından 1 milyon 634 bin 983 lira değerinde 40 adet diş üniti gönderilerek hizmete sunulmuştur. Böylece 53 olan diş ünit sayısı 93 adete yükselmiştir. Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi arasında imzalanan ‘birlikte kullanım’ protokolü ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsü kazanan sağlık merkezimiz; 20212022 eğitim öğretim yılında diş hekimliği fakültesi öğrencilerimize ve tüm halkımıza daha kaliteli, verimli ve nitelikli sağlık hizmeti sunacaktır inşallah.”

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