Erzincan’da ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında kurum personellerine eğitim verildi

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Erzincan’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce, Gar Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeline Sıfır Atık Projesi ve Sıfır Atık Belgesi (temel seviye) eğitimleri düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan Sıfır Atık Projesi eğitimleri gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen eğitimler doğrultusunda Devlet Demir Yolları Erzincan Gar Müdürlüğü personellerine Sıfır Atık Projesi ve Geri Dönüşümün önemi hakkında eğitim programı düzenlendi.

Eğitimde Sıfır Atık Projesinin önemi ve atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması hakkında gerçekleştirilen eğitimlerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul müdürlerine Sıfır Atık Projesi, Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) uygulaması, Sıfır Atık Bilgi Sistemi ve Sıfır Atık Belgesi (Temel Seviye) belge başvuruları konusunda bilgilendirme eğitimi yapıldı.

Eğitimde uygulamada karşılaşılan sorunlarda karşılıklı görüş alış verişinde bulunularak, okullarda Sıfır Atık Belgesi verilmesi sırasında İl Müdürlüğü tarafından başvuru kısmında teknik destek verileceği de belirtildi.

Sıfır atık eğitimleri belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek.

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