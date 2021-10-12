Erzincan’da üst yapı çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da üst yapı çalışmaları devam ediyor

İHA

Erzincan’da üst yapı çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin muhtelif yerlerinde başlatılan üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Hazırlanan program dahilinde Erzincan'ın dört bir noktasında hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, üst yapı çalışmaları kapsamında kaldırım, reglaj ve asfaltlama gibi çalışmalarına devam ediyor.
Onarım ve yenileme gereken her bölgede çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni imara açılan Yunus Emre Mahallesi 568 sokakta ve daha önce kaldırım bulunmayan Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde bordür taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra yeni imara açılan Yunus Emre Mahallesi 550 sokakta reglaj ve kumlama çalışmaları başlatıldı.
Gerçekleştirilen çalışmaların Erzincanlı vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdığını ve yaşam standartlarını yükselttiğini belirten Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi. Her geçen gün Erzincan'ın çehresini pozitif yönde değiştirmek için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aksun, “Erzincan Belediyesi olarak üst yapı çalışmalarımıza düzenli olarak devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri ve çalışma arkadaşlarımızın programları doğrultusunda çalışıyoruz. Elimizdeki imkanlar ve gerekli çalışmalar sonucunda şehrimizi güzelleştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Anadolu gelengisinin poğaça yerken sevimli halleri kameraya yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Anadolu gelengisinin poğaça yerken sevimli ...
Erzincan’da ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında kurum personellerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Erzincan’da ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında kurum ...
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Erzincan'a 1 milyon 634 bin 983 liralık yatırım
YEREL HABERLER Erzincan'a 1 milyon 634 bin 983 liralık yatırım
Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi Köy okulunda eğitim öğretimlerini sürdüren ilköğretim öğrencileri jandarmayla doyasıya eğlenceli bir gün geçirdi
YEREL HABERLER Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak ...
212 proje arasından mansiyon ödülü alan Erzincanlı öğrenci ödüllendirildi
YEREL HABERLER 212 proje arasından mansiyon ödülü alan Erzincanlı ...
Mezun olup gittiler kilitleri anı bıraktılar
YEREL HABERLER Mezun olup gittiler kilitleri anı bıraktılar
Erzincan’da trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da trafik kazası: 7 yaralı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, festivalde öğrencilerle Âşık Veysel’in türküsünü söyledi
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, festivalde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.