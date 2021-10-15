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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UMKE personeli eğitimlerini tatbikatlarla güçlendiriyor

İHA

UMKE personeli eğitimlerini tatbikatlarla güçlendiriyor

Erzincan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri aldıkları eğitimleri yaptıkları tatbikatlarla güçlendiriyor.
Doğal afetler başta olmak üzere kazalarda ve insanların kurtarılmaya ve sağlık alanında ihtiyaç duyduğu her anda yaptığı başarılı çalışmalarla medikal kurtarmada etkin bir mücadele yürüten UMKE personeli aldığı eğitimleri gerçekleştirdikleri gerçeği aratmayan tatbikatlarla pekiştirerek güçlendiriyor.
Erzincan UMKE ekipleri Atatürk Kent Ormanı Yalnızbağ yerleşkesinde 3 günlük temel saha eğitimi tatbikat kampı gerçekleştirdi. UMKE Erzincan ekibi tarafından UMKE gönüllülerinin katılımı ile düzenlenen tatbikat kapsamında; Haberleşme teknikleri, olay yeri yönetimi, triyaj, temel yaşam desteği, Temel KBRN, havayolu açıklığı ve ventilasyonun sağlanması, damar yolu ve kanama kontrolü, temel kampçılık, crush (ezilme) sendromu, arama kurtarma ekiplerinin görev ve sorumlulukları, afet epidemiyolojine giriş ve afetlerde halk sağlığı hizmetleri, afetzede psikolojisi ve toplumsal evreler, stres altında çalışma ve çatışma yönetimi, çevresel aciller, travma hastalarında acil olgu yönetimi, sistem travmaları, enkaz altındaki hastaya yaklaşım, hasta/yaralı taşıma teknikleri ve alternatif ateller konu başlıklarında temel eğitim programı uygulandı.
Eğitim sonunda Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik UMKE ekibine sertifikalarını takdim etti.
Konuyla ilgili bilgiler veren Hirik, amaçlarının her an güçlü ve atik bir şekilde göreve hazır kalmak ve her türlü çalışmada insanların can ve mal kaybını önlemek olduğunu belirterek, "3 günlük bir eğitim kampımız oldu. Bu kampımız UMKE eğitim tatbikatı kampı. Her daim devletimizin milletimizin yanındayız ve hizmete devam ediyoruz. Tüm arkadaşlarımızın belli branşları var. Biz UMKE olarak gönüllülük esasında çalışan arkadaşlarımızı bu afet ve acil durumlarda uzmanlaşmış birer personel haline getirmeye çalışıyoruz. Her daim bir olay esnasında bakanlığımızın talimatı ile 30 dakika içerisinde Türkiye'nin her yerine çıkabilecek kapasiteye ulaştırmaya çalışıyoruz. Teorik olarak aldığımız eğitimleri sahada uygulamamız gerekiyor. Sahada uygulamadığımız hiçbir eğitim tam olarak amacına ulaşmış olmuyor. Şimdi bizlerde burada tatbikatlarda her hangi bir senaryoyu, afet, deprem gibi çoklu vakalı senaryoları burada icra ediyoruz. Sağlıkçı arkadaşlarımızın, ekibimizin vakalara müdahalesini burada tatbikat şeklinde icra ediyoruz" diye konuştu.
UMKE Afet Birim Sorumlusu Ahmet Bozdaş’ta, “Mevcut olan UMKE timlerimize yeni bir kan, yeni bir güç eklemek için arkadaşlarımıza temel eğitim verip daha önce bu eğitimleri almış olan arkadaşlarımızla birlikte uyum ve koordine içinde çalışmalarını sağlamak için tatbikat yapıyoruz. Tatbikat, bizim için afetlere ön hazırlıktır. Çünkü ön hazırlıkta afetteki durumlardan daha ağır şekilde senaryolar gerçekleştirerek afetlerde arkadaşlarımızın zorlanmasını engellemek için tatbikat ve eğitimleri sürekli şekilde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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