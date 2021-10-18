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Limon’dan ‘Erzincan Tanıtım Günleri’ne tepki Erzincan ESOB Başkanı Limon: “Tanıtım günlerinde sergilenen ürünlerin büyük bir kısmının ilimizle bir ilgisi yok”

İHA

Limon’dan ‘Erzincan Tanıtım Günleri’ne tepki Erzincan ESOB Başkanı Limon: “Tanıtım günlerinde sergilenen ürünlerin büyük bir kısmının ilimizle bir ilgisi yok”

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Bedir Limon, 1417 Ekim 2021 tarihleri arasında Maltepe Fuar ve Etkinlik Alanında düzenlenen ‘Erzincan Tanıtım Günleri’nde sergilenen ürünlerin büyük bir kısmının Erzincan’la ilgisi olmayan ürünler olduğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi.
Erzincan esnafı olmadan Maltepe’de yapılan organizasyonun Erzincan’a fayda sağlamadığını belirten Limon, “Erzincan’daki esnafının olmadığı bir yerde Erzincan günlerinden bahsetmek gerçekten üzücü bir durum olmuştur. Kim bunu düzenliyorsa, tanıtımı yapılan ürünler nerden geliyorsa, bunun kazancı nedir, bunun Erzincan’a ne faydası var birileri bunu çıkıp anlatsın.” dedi.
Bedir Limon, “2019 yılında düzenlenen Erzincan Tanıtım Günlerine kentin dinamikleri olan valilik, kaymakamlıklar, belediyeler, esnaf odaları birliği ve ticaret odası ile organize edilmiş, katılım sağlanmış ve bugüne kadar yapılan tüm tanıtım günlerine örnek teşkil etmiştir. Fuarda tanıtılan ürünlerin denetimi yapılmış ve sahte ürünlerin satışı engellenmiştir. Fakat 1417 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenen etkinlerde bizlerin haberdar olmayışı, ilimizden birkaç tane esnaf dışında kimsenin katılmadığı, ilimizin yöresel ürünlerinin olmayışı ve yöresel ürün adı altında kalitesiz ürünlerin satılması ilimizin tanıtımı ve prestiji noktasında önemli sıkıntılar doğurmuştur. Erzincan’da ki meslek kuruluşlarının haberi olmadan bu tip organizasyonların yapılması amacına ulaşmadığı gibi ilimizin tanıtılmasında olumsuzluklar doğurması kaçınılmaz bir durum olmuştur. Ayrıca esnaflarımız birisine yanlış yapmaz. Ama fuardaki kişi sana ürün verecek, sonra çekip gidecek. Nasıl olsa alışveriş yaptığı adamı bir daha görmeyecek. Bizim esnafımız kendisinin yemediğini bir başkasına satmaz. Her şeyimiz var. Erzincan’ın neyi yok, biz neden ürünleri dışarıdan getirelim” ifadelerini kullandı.
“8 ilçenin ayrı tat ve güzellikleri var”
Erzincan’daki 8 ilçenin lezzetine dikkat çeken Başkan Limon, “Yemek kültürümüz tartışılamaz. Şimdi eski yemeklerimizi bıraktık, kebabın arkasına düştük ve yöresel yemekler diyerek başka yerlerin yemeklerini getirip Erzincan’a empoze ettik. Bizim evlerimizin hepsi bir gurme yatağıdır. Annelerimiz, bacılarımız yemeğin en güzelini yaparlar. Bunun tanıtılması lazım. Bunun için öncelikle kendi ilçelerimizin tadını, yemeklerini bir ayrıntılı olarak araştıralım, ondan sonra festivalleri yapalım” diye konuştu.
“Lütfen bunlara aldanmayın”
Tanıtım günleri adı altında dışarıdan gelen ürünlerin depo ürünler olduğunu ileri süren Başkan Limon, “Öte yandan tanıtım günlerine katılan vatandaşlar da yaşanan bu durumdan rahatsız oldular. Konu ile ilgili birçok telefon aldık. Erzincan ürünlerini almak için geldiklerini söyleyen vatandaşlar alanda farklı şehirlerin ürünlerinin Erzincan adı altında satıldığını görünce çok üzüldüklerini bizlere ilettiler.” dedi.
Tanıtım günlerine belirli standartların getirmesi gerektiğini belirten Birlik Başkanı Bedir Limon, “Birkaç tane ilçe federasyonunun isteği ile bu tip organizasyonlara izin verilmemeli, katılacak firmaların vergi levhalarına bakılmalı ve konu ile ilgili yetkili kurumlar ile görüşülmelidir.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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