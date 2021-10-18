Masa tenisinde dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları verildi

Erzincan’da hafta sonu düzenlenen Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gençler Masa Tenisi Takım yarışmalarında dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları verildi.

Erzincan’da Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gençler Masa Tenisi Takım Yarışmaları hafta sonu yapıldı. Bölgede birinci olan takımlar Türkiye şampiyonasında ter dökecek.

Müsabakalarda 25 erkek 16 kız olmak üzere toplam 41 takımda 250 sporcu mücadele etti. Yarışmalara Doğu Anadolu’dan 15 il Güneydoğu Anadolu’dan ise 8 il katıldı. Müsabakalarda Doğu Anadolu’dan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Şırnak, Tunceli, Van illeri takımları mücadele ederken, Güney Doğu Anadolu Bölgesinden Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa takımları Türkiye şampiyonasına katılmak için ter döktü.

Erzincan Masa Tenisi Milli Takım Hocası ve Milli Hakem Ahmet Gül yarışmayla ilgili şu bilgileri aktardı:

“Masa Tenisi Federasyonu rutin faaliyetleri dâhilinde Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Gençler Gurup Takım müsabakaları 26 erkek 16 bayan takımla oynandı. Antrenör ve sporcu toplamda 300 civarında bir katılım sağlandı. Burada ki müsabakalarda ilk dörde giren 4 kız ve 4 erkek takım şuan da Türkiye’nin diğer bölgelerinde 4 ayrı bölgesinde yapılan müsabakalar sonrasında toplanarak 16 takım kız 16 takım erkek olmak üzere 32 takımla Türkiye şampiyonası gerçekleştirilecektir. İlimizde 8 masa kurulup, dışarıdan 13 hakem geldi ve ilimizin 3 ulusal hakemiyle de takviye yapılarak 16 hakemle müsabakalar yürütüldü”

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Genç Kızlar Masa Tenisi Takım Yarışmalarında dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

1 1955 Batman Belediye Spor Kulübü (A)

2 Merit Grup Real Mardin (A)

3 1955 Batman Belediye Spor Kulübü

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Genç Erkekler Masa Tenisi Takım Yarışmalarında dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

1 Gaziantep Şahinbey Belediye Spor Kulübü

2 Kilis Kaşif Gençlik ve İzcilik Spor Kulübü

3 1955 Batman Belediye Spor Kulübü

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