Erzincan İl Müftüsü Çakır, İlahiyat Fakültesini kazanan öğrencilerle bir araya geldi

EBYÜ İlahiyat Fakültesini kazanarak Erzincan’da eğitimöğretime başlayan hazırlık sınıfı öğrencileri ile İl Müftüsü Burhan Çakır sabah kahvaltısında bir araya geldi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı İsak Emin Aktepe ile bazı akademisyenlerin de katıldığı ve Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda 60 civarında öğrenci ile sohbet eden Müftü Çakır, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olasını dilerken, okullarından üstün başarı ile mezun olmalarını diledi. Mevlidi Nebi Haftası olması münasebetiyle, Diyanet İşleri Başkanlığınca ilan edilen haftanın teması; “Hz. Peygamber ve Vefa Toplumu” üzerine de açıklamalarda bulunan Çakır, öğrencilere her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ederken, kendilerinden de üstün gayret ve hizmetler beklediklerini, geleceği güven altına almak için çok çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Programda söz alan İlahiyat Fakültesi Dekanı Aktepe ise, müftülüğün bu tarz programlarını önemsediklerini ifade ederek teşekkürlerini dile getirdi ve öğrencilere başarılar diledi.

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