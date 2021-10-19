Vali Makas: “Muhtar kelimesinin anlamı seçilmiş, seçkin kimsedir”

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Muhtarlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Makas, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Devletimizin halkımıza sunduğu hizmetin yerinde ve kaliteli olması için yerel yönetimlerin güçlü olması gerekir. Halktan kopuk, halkın isteklerini, sıkıntılarını bilmeyen, vatandaşların dertleriyle hemhal olmayan bir devletin dünyada söz sahibi olması beklenemez. Bunun bilincinde olan devletimiz, demokrasimizin nüvesini oluşturan muhtarlarımıza hak ettikleri değeri vermektedir.

Muhtar kelimesinin anlamı “seçilmiş, seçkin kimsedir.“ Muhtarlarımız; seçimle iş başına gelen, milletimizin sıkıntılarını birinci ağızdan bizlere ileten, devletimizin insanı merkeze alan yönetim anlayışının daha etkin uygulanmasında büyük emeği olan kişilerdir. Cumhuriyet tarihimiz boyunca köylerimizin ve mahallerimizin en önemli temsilcileri olmuşlardır.

Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına; sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan değerli muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturuyor. Valiliğimiz, bu kadar önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımızın, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermesi için elverişli koşullar oluşturma noktasında özverili çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, gerek milletimizi gerekse de devletimizi temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum.”

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