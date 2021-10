Erzurum Valisi Memiş, 3. Ordu Komutanlığı'na atanan Korgeneral Türkgenci'ne iade-i ziyarette bulundu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Valisi Mehmet Makas ve 3. Ordu Komutanlığı'na atanan Korgeneral Yavuz Türkgenci'ne ziyarette bulundu.

Vali Okay Memiş, Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarıyla 3. Ordu Komutanlığı'na atanan Korgeneral Yavuz Türkgenci'ne iadei ziyarette bulunarak, görevinde başarı temennisinde bulundu.

Vali Memiş daha sonra Erzincan Valisi Mehmet Makas’a nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Makas tarafından karşılanan Erzurum Valisi Okay Memiş, Valilik Şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında bir süre görüştüler.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer’in de eşlik ettiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mehmet Makas, Erzurum Valisi Okay Memiş’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.