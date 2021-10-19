Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altına düşecek

Aralıklı sağanak yağışın etkili olduğu Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altına düşecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum ve Bayburt’ta 4, Kars ve Ağrı’da 2, Erzincan’da 10, Iğdır’da 11, Ardahan’da 5 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 19, Iğdır’da 16, Erzurum, Kars ve Bayburt’ta 13, Ağrı’da 15, Ardahan’da 10 derece olması öngörülüyor.

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