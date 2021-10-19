Başkan Aksun, muhtarları ağırladı

Erzincan Muhtarlar Günü Komitesi 19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’u makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarete Erzincan Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Ufuk Akpınar, Erzincan Muhtarlar Derneği Başkanı Kurtuluş Kılıç ve Erzincan Köy, Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Oğuz Tekcan, Belediye Meclis Üyeleri Selami Mayda, Mehmet Demir ve Ferhat Yıldız katıldı.

Ziyarette konuşan Başkan Aksun; “Muhtarlarımız Erzincan’ımızın tüm mahallelerinde görevlerini fedakârca yerine getirmektedir. Mahallelerinde yaşanan sorulara birebir tanık olan, çözüme kavuşturmak için büyük çaba sarf eden muhtarlarımızla dün olduğu gibi bugünde, yarında, her daim koordineli hareket etmeye; Erzincan’ımızın sorunlarına birlikte çözüm bulmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde toprağı, insanı, geleceği için durmadan çalışan tüm muhtarlarımızı saygıyla selamlıyor, Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Bütün muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum.” dedi.

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