Doğu’da havalar soğuyor

Yüksek kesimlerde kar yağışının beklendiği Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan Göle’de 3,5 Bayburt Kop Dağında 3,3 ve Kars Sarıkamış Kayak Merkezinde 3,2 derece olarak kaydedildi.

Şehir merkezlerinde ölçülen gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum’da sıfır, Bayburt, Kars ve Ağrı’da 1, Ardahan’da 2, Erzincan’da 6, Iğdır’da 11 derece.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 13, Iğdır’da 18, Erzurum’da 12, Kars ve Bayburt’ta 11, Ağrı’da 15, Iğdır’da 18 derece olması öngörülüyor.

Öte yandan hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü noktalarda sabah saatlerinde araç camlarının buz, arazide bulunan kuru otlarında kırağı tuttuğu gözlendi.

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