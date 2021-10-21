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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Operasyonda yaralanan asker hastanede şehit düştü

İHA

ErzincanTunceli kırsalında yürütülen terör operasyonunda ağır yaralanan asker, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Operasyonda yaralanan asker hastanede şehit düştü

ErzincanTunceli kırsalında yürütülen terör operasyonunda ağır yaralanan asker, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Erzincan’ın Kemah ilçesi ile Tunceli arasında bulunan Munzur Dağlarında devem eden Eren3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül operasyonunda bugün bir asker yaralandı.
Yaralı asker, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tunceli İl Jandarma bünyesinde görevli ve Erzurum nüfusuna kayıtlı asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.
Olayla ilgili İçişleri Bakanlığından bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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