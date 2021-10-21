Erzincan’da şehit düşen asker dualarla memleketi Erzurum’a uğurlandı

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ErzincanTunceli kırsalında devam eden terör operasyonunda ağır yaralı olarak Erzincan’daki hastaneye helikopterle kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit düştü. Şehit askerin cenazesi Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda düzenlenen törenle dualar eşliğinde memleketi Erzurum’a uğurlandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki işlemlerinin ardından morgdan alınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun naaşı, cenaze aracından indirilerek askeri manganın omuzlarında havalimanında tören alanına getirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından şehidin cenazesi, Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından okunan duanın ardından askeri helikopterle memleketi Erzurum’a uğurlandı.

Düzenlenen törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Evli ve 1 çocuk babası şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun yarın Erzurum’da toprağa verileceği belirtildi.

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