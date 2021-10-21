Şehidin hastaneye getirilirken sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında yayın yasağı getirildi

Erzincan’da şehit düşen Burak Tortumlu'nun yaralı bir şekilde Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında yayın yasağı getirildi.



Konuya ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, “T.C. Erzincan Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan 21/10/2021 tarihli ve 2021/3225 D. İş sayılı karar ile Tunceli ili kırsalında icra edilen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Burak Tortumlu'nun yaralı bir şekilde Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında yayın yasağı getirilmiştir. Yayın yasağı Üst Kurulumuz internet sitesinde yayınlanmıştır.” denildi.

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