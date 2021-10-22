Yunus Emre mahallesi yeni yüzüne kavuşuyor

Erzincan Belediyesi şehrin farklı noktalarında yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yenileme çalışmaları başlatılan Yunus Emre Mahallesi, yeni kaldırımları ve asfaltlanan sokakları ile yeni yüzüne kavuşuyor.

Erzincan’ın en kalabalık mahallelerinden biri olan Yunus Emre Mahallesi’nde başlatılan yeni kaldırım ve asfalt serim çalışmalarının 1. etabı tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan yenileme çalışmalarının 1. etabında yer alan 5 sokakta 2070 ton asfalt döküldü.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus emre Mahallesi 548, 550, 562, 568 ve yeni imara açılan sokakta toplam 19 bin m2 alanda 1,5 km uzunluğunda 2070 ton asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Ayrıca yeni imara açılan ve kaldırımı olamayan sokaklara toplamda 2,3 km uzunluğunda yeni kaldırımlar yapıldı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun mahalleyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yunus emre Mahallesinin ihtiyaçlarını gidermek için gayret ettiklerini belirten Başkan Aksun; “Çok değerli Erzincanlı hemşerilerime hizmet etmek bizim asli görevimizdir. Bugünde Yunus Emre Mahallesinde 550 sokak ve devamında ki diğer sokakların asfalt çalışmaları tamamlanmak üzere. Burayı ziyaret ettiğimiz günden beri neler yapabiliriz diye hesabını yaptık ve Erzincan’da çok kalabalık bir mahalle olan Yunus Emre Mahallesinin hem ticari bölge ihtiyacını gidermek hem de asfalt ihtiyacını gidermek için gayret ettik. Bugün açılan bir marketimizle ve asfalt yollarımızla halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Yunus Emre Mahallesi sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm Erzincanlı hemşerilerimi saygı ile selamlıyorum.” dedi.

Mahalle sakinleri ile de sohbet eden Belediye Başkanı Bekir Aksun’a ziyaretleri sırasında Belediye Başkan Yardımcıları İkram Çamur, Savaş Sinanoğlu ve Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Karabina eşlik etti. Mahallelerinde başlatılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren Muhtar Karabina; “Mahallemizde en sorunlu bölge 550 ve 1400 sokaklardı. Şu anda kaldırım ve asfalt çalışmaları bitti. Mükemmel bir hale geldi. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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