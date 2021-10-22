Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Erzincan’da bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Geçit mahallesinde bugün saat 13. 00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Reyhan Sönmez’e ait evin bahçesinde bulunan odunlukta yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle mesken ve çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

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