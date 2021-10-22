Kayıp büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri droneyle buldu

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Erzincan’da kırsal alanda kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma ekiplerinin droneyle havadan yaptıkları tarama çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Büyük Gelengeç köyünde bir besiciye ait otlamaya salınan 9 adet büyükbaş hayvan kırsal alanda kayboldu. Vatandaşın durumu haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri hem karadan hem de droneyle havadan arama çalışması yaptı. Köyden yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki arazide droneyle tespit edilen hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Hayvanlarına kavuşan vatandaş, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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