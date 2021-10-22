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Doğu Anadolu’da Pazartesi’den itibaren kar bekleniyor, hava sıcaklığı 10 derece düşecek

İHA

Doğu Anadolu’da Pazartesi’den itibaren kar bekleniyor, hava sıcaklığı 10 derece düşecek

Doğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki pazartesi gününden itibaren kar yağışı beklenirken hava sıcaklığının 6 ila 10 derece düşeceği belirtildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden başlayarak bölgede 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.
25.10.2021 tarihi saat 06.00’dan 27.10.2021 saat 06.00’a kadar, Erzincan genelinde karla karışık yağmur ve kar ile yer yer yağmur şeklinde yağış beklenmekte.
Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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