Erzincan'da "Asayiş, Güven ve Huzur" uygulaması

Erzincan’da "Asayiş, Güven ve Huzur" adı altında çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör, asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere kamu düzeninin devamının sağlanması, her türlü suç örgütlerinin muhtemel eylemlerinde kullanılan ruhsatsız silah, av tüfeği ve suçta kullanılan her türlü benzeri aletlerin ele geçirilmesi ve suç işlenmesinin engellenmesi, suça karışanların yakalanabilmesi, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla şüpheli şahıs ve araçlara yönelik kentin İzzetpaşa mahallesinde farklı noktalara konuşlanan ekipler sabit ve seyir halinde uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler yaptıkları uygulamalarda, 498 şahsı sorgulayarak 102 adet araç kontrol etti. 1 araç muayene eksikliğinden trafikten men edilirken 5 araca ise işlem yapıldı ve uygulanan ceza miktarı 6 bin 794 lira oldu. Yapılan uygulamada A.K. ve O.K. isimli şahıslara döner bıçağı bulundurmaktan, G.İ. isimli şahsa ise motosikletin şasi numarasının kazınmasından ve resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı.

Başka suç ve suç unsuruna rastlanılmayan uygulamaların zaman zaman devam edeceği bildirildi.

