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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

24Erzincanspor kendi evinde Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı

İHA

24Erzincanspor kendi evinde Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı

2. Lig 9’ncu hafta karşılaşmasında Ankara Demirspor’u konuk eden 24Erzincanspor, sahadan 11’lik beraberlikle ayrıldı.
Stat: Müstakil Atletizm Pisti

Hakemler: Feridun Daldaş xxx, Ersin Erbay xxx, Tolga Atasoy xxx

24Erzincanspor: Murat Can Yıldız xxx, Yunus Emre Çakır xx, Birhan Vatansever x, İbrahim Can Köse x (Dk.90 Emirhan Demir), Abdulcebrail Akbulut xx, Mümin Talip Pazarlı x, Rıdvan Türker xx, Ozan Papaker xx (Dk. 84 Oktay Balcı x), Sefa Akgün xx (Dk. 73 Atalay Yıldırım x), Muhammed Demirci xx (Dk. 90 Emirhan Karagülle), Mustafa İnan xxx (Dk. 73 Yusuf Avcılar x)

Ankara Demirspor: Oğuz Çalışkan xx, Kamil İçer xxx, Yusuf Akyel xx, Hasa Kaya x, Serdar Eylik x (Dk. 82 Ahmet Sivri x), Engin Keleş xx (Dk. 82 Mustafa Fettahoğlu x), Harun Aydın x (Dk. 53 Mahmut Bilir x), Umut Pusat xx (Dk. 75 Mücahit Can Akçay x), Taner Koç x (Dk. 53 Alim Harlak x), Aykut Civelek x, Rahmi Can Karadaş x

Goller: Dk. 32 Mustafa İnan (24Erzincanspor), Dk. 86 Kamil İçer (Ankara Demirspor)

Sarı Kartlar: Taner Koç, Rahmi Can Karadaş, Harun Aydın (Ankara Demirspor), Abdulcebrail Akbulut, Ozan Papaker, Mümin Talip Pazarlı, Emirhan Karagülle (24Erzincanspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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