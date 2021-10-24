Erzincan’da minik öğrenciler çiftlikteki doğal yaşamı yerinde gördü

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ilkokul çocuklarına yönelik olarak çiftlik gezisi düzenleyerek öğrencilere doğal yaşamı yerinde gösterdi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen gezide çocuklar doğa ile iç içe bir gün geçirdiler. Merkeze bağlı Kilimli köyünde ünlü Yönetmen Kutluğ Ataman’a ait Palanga çiftliğine giden Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri çiftlikte büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları ile keyifli anlar yaşadı. Keçilere yaprak yediren, buzağı seven, yumurta toplayan ve zaman zaman şarkılar söyleyen çocuklar gerçekleştirilen geziden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Çiftlik gezisinde açıklamalarda bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, “Bugün burada yapmış olduğumuz etkinliğin amacı, ilimizde geniş bir kitlenin geçim kaynağı olan hayvancılık mesleğinin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sevdirmek, tanıtmak ve bu kapsamda farkındalık oluşturmaktır. Son zamanlarda çocukların eve kapanması ile birlikte çiftlik ve köy hayatından uzaklaşması ile tüketime odaklı bireyler yetişmektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bugünün küçükleri yarının büyükleri olacak olan, miniklerimize bu faaliyet ile hayvancılığı tanıtacak, sevdirecek ve beklide bu mesleğe yönelecekleri bir etkinlik olacaktır. Yavuz Selim İlkokulu 1. sınıf öğrencilerini Erzincan ilinde örnek bir işletme olan Palanga çiftliğini gezdirmek ve çiftlik hayatını tanıtmak bunların yanı sıra çiftlikte nelerin yapılacağını göstermeyi hedefledik. İlerleyen zamanda bu tür etkinliklerimizi Milli Eğitim Müdürlüğü ile karşılıklı olarak organize ederek farklı okullarla da yapmayı planlamaktayız. Amacımız çocuklarımıza hem ilimizi tanıtmak, hem de tükettiğimiz bitkisel ve hayvansal ürünlerin soframıza gelene kadar geçirdikleri aşamalar hakkında bilgilendirmektir.” dedi.

Yönetmen ve aynı zamanda çiftliğin sahibi olan Kutluğ Ataman ise gezi esnasında çocuklara hayvanlar ve doğal yaşam hakkında bilgiler verdi. Yönetmen Ataman burada yaptığı açıklamada, “Gıda endüstrisi tabi her yere hâkim olduğu için endüstrileşmiş gıda, mesela Erzincan’dan gelen çocuklar bile hayatlarında ilk defa çiftlik hayatı görüyorlar. Bu kopukluğun olmaması çok çok önemli. Bu hızlı yemek endüstrinde tavuk olsun, balık olsun bunları kemiksiz ve başka bir hale getirilmiş şekliyle tüketiyor çoğu ama bunun nereden geldiğini bilmiyorlar. Biz de onlara bunların nereden geldiğini, nasıl üretildiğini gösteriyoruz doğal ortamda.” diye konuştu.

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