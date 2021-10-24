Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Gece yarısından itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Bayburt’ta 0, Ağrı'da 1, Erzincan'da 3, Iğdır ve Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 24, Iğdır'da 22, Erzincan'da 21, Bayburt ve Ağrı'da 18, Erzurum ve Kars'ta 17, Ardahan'da 14 derece olması öngörülüyor.

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