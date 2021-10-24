Baro, yüz yüze meslek içi eğitim seminerlerine başladı

Erzincan Barosu ev sahipliğinde “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru" konulu meslek içi eğitim semineri yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Avukat, stajyer avukat ve hukuk fakültesi öğrencisi olmak üzere toplam 161 kişi seminere katıldı.

Av. Prof. Dr. Necdet Basa’ya sunumu ve paylaştığı bilgiler için teşekkür eden Baro Başkanı Adem Aktürk, “Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır” dedi.

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