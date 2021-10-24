Erzincan’da Covid- 19 vakalarında artış

Erzincan Covid19 vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı her hafta korona virüs ile mücadele kapsamın illerdeki yüz bin nüfusa eş değer yüzdelik oranları açıklayarak, şehirlerde ki vaka durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 915 Ekim haftasında yüz bin nüfusa eş değer yüzdelik rakamları açıklayarak illere göre haftalık insidans haritasını paylaştı. Erzincan vaka sayısı artan ilk 10 il arasında yer alırken yüzde 402,25 oldu.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "915 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan." dedi.

Aşılamanın önemine de değinen Sağlık Bakanı Koca , “Aşılarınızı yaptırmadıysanız veya devam dozunu öncelikli konularınız arasında görmüyorsanız, hastalığı yaşayan tanıdıklarınızla konuşun. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen aşılarınızı yaptırın. Günlük vaka sayılarının 2830 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde yüzde 4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.