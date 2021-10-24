Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde ortak araştırma faaliyetlerinin, akademik personel, araştırmacı ve öğrenci değişiminin ve pek çok ortak çalışmanın yolunu açan “Akademik İş Birliği Protokolü ve Dijital Türk Vatandaşlığı Protokolü ” imzalandı. Gerçekleşen protokol törenine Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Türkez katıldı.

Protokol için Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesine konuk olan Prof. Dr. Akın Levent ve diğer konuklar, kampüs turu yaparak MEDIAMANAS’ın radyo televizyon ortak yayınına katıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.