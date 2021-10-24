Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yükselişe geçti EBYÜ, URAP sıralamasında geçtiğimiz yıl 121 devlet üniversitesi arasında 81. sıradaki yerini bu yıl 68. sıraya yükseltti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yükselişe geçti EBYÜ, URAP sıralamasında geçtiğimiz yıl 121 devlet üniversitesi arasında 81. sıradaki yerini bu yıl 68. sıraya yükseltti

İHA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yükselişe geçti EBYÜ, URAP sıralamasında geçtiğimiz yıl 121 devlet üniversitesi arasında 81. sıradaki yerini bu yıl 68. sıraya yükseltti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan ve Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurum olan URAP (University Ranking by Academic Performance), Türkiye sıralaması açıklandı.
Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla kurulan URAP tarafında yapılan açıklamada Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) 413.53 puanla 121 devlet üniversitesi arasından 68. sıraya yükseldi.
EBYÜ, URAP sıralamasında geçtiğimiz yıl 121 devlet üniversitesi arasında 81. sırada yer almıştı.
Yayımlanan raporda 2000 yılından sonra kurulan 108 üniversite arasından da EBYÜ tüm kriterlerden aldığı 413.53 puanla 25. sıraya yükseldi.
EBYÜ, URAP sıralamasında geçtiğimiz yıl 2000 yılından sonra kurulan 108 üniversite arasında 37. sırada yer almıştı.
Makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı ve öğretim üyesi/öğrenci puanı gibi kriterlerin yer aldığı sıralamada Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi puanını geçen yıla oranla 59.18 puan yükseltti. Bu yıl, üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP, açıkladığı 20212022 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı veriler kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

EBYÜ ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER EBYÜ ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ...
Erzincan’da Covid- 19 vakalarında artış
YEREL HABERLER Erzincan’da Covid- 19 vakalarında artış
Baro, yüz yüze meslek içi eğitim seminerlerine başladı
YEREL HABERLER Baro, yüz yüze meslek içi eğitim seminerlerine ...
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar ...
Erzincan’da minik öğrenciler çiftlikteki doğal yaşamı yerinde gördü
YEREL HABERLER Erzincan’da minik öğrenciler çiftlikteki doğal yaşamı ...
24Erzincanspor kendi evinde Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı
YEREL HABERLER 24Erzincanspor kendi evinde Ankara Demirspor ile 1-1 ...
Erzincan'da "Asayiş, Güven ve Huzur" uygulaması
YEREL HABERLER Erzincan'da "Asayiş, Güven ve Huzur" uygulaması
Doğu Anadolu’da Pazartesi’den itibaren kar bekleniyor, hava sıcaklığı 10 derece düşecek
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da Pazartesi’den itibaren kar ...
Kayıp büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri droneyle buldu
YEREL HABERLER Kayıp büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri droneyle ...
Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Düştükleri kuyuda mahsur kalan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı Erzincan'da anne köpek, yavrularının düştüğü kuyunun başından ayrılmadı
YEREL HABERLER Düştükleri kuyuda mahsur kalan 2 köpek yavrusu, ...
Asırlık lezzet lavaş
YEREL HABERLER Asırlık lezzet lavaş
Kaçak avcıyı sosyal medya ele verdi
YEREL HABERLER Kaçak avcıyı sosyal medya ele verdi
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar düşüyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da sıcaklıklar düşüyor
PTT 181. yaşını kutluyor
YEREL HABERLER PTT 181. yaşını kutluyor
Yunus Emre mahallesi yeni yüzüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Yunus Emre mahallesi yeni yüzüne kavuşuyor
Erzincan'da yaralı askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiasıyla başhekim açığa alındı
YEREL HABERLER Erzincan'da yaralı askerin hastaneye getirilişinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.