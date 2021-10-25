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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi

İHA

Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi

Erzincan ve Erzurum’da şeker pancarı hasadı başladı. Bu sene hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi.
Çiftçinin bölgedeki en büyük destekçisi olan Erzincan ve Erzurum Şeker Fabrikalarında, pancar şekeri üretimi için hasat başladı. Bu yılki hasattan 550 bin ton pancar hasadı ve 82 bin ton kristal şeker üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yem bitkileri üretimine talebin artması nedeniyle azalan şeker pancarı üretimi, verilen destekler neticesinde Erzincan ve Erzurum bölgesinde artmaya başladı. 3 yıldır bölge çiftçisine çeşitli destekler veren Albayrak Grubu'nun bünyesindeki Mezra Ziraat A.Ş. vesilesiyle bölgede hareketlenen şeker pancarı üretiminde bu yılki hasat başladı. Çiftçinin ürettiği pancarı satın alan Erzincan ve Erzurum Şeker Fabrikalarında bu yılki şeker üretimi de başlamış oldu.
Üreticinin en büyük destekçisi olarak bölgede faaliyette bulunan Mezra Ziraat, üreticinin 3 yıldır arazisine sulama, tohum, gübre ve tarımsal ilaçlama desteği veriyor, mahsulünü modern tarım araçlarıyla topluyor. Şeker Fabrikaları da kendi araçlarıyla nakliye desteği vererek çiftçinin ürettikleri pancarı satın alıyor. Sukkar Şeker markasıyla üretim yapan Erzincan ve Erzurum Şeker Fabrikaları 2019 2020 döneminde işlediği 610 bin ton şeker pancarından 91 bin ton şeker elde ederek tarihinin en önemli üretim rekoruna imza atmıştı. Bu yıl da bölgede kuraklık ve don olmasına rağmen 550 bin ton şeker pancarı hasadı, 82 bin ton kristal şeker üretimi gerçekleştirmesi hedeflenen Erzincan ve Erzurum Şeker Fabrikalarında bu yılın ilk hasadından şeker üretimi de başladı.
Pancar hasadı hakkında bilgi veren Mezra Ziraat A.Ş. Saha Yöneticisi Ferit Özkan, "Son teknoloji, 6 sıralı makinelerle, son sistem araçlarla bu yılki hasadı gerçekleştiriyoruz. Fabrikalarımızla birlikte üreticiye sulama, üretim desteği, makine, ekipman, modern tarım uygulama eğitimi gibi destekler sunuyoruz. Bu sayede çiftçinin maliyetleri düşüyor. Biz de bölgedeki şeker fabrikalarına, hammadde tedarikini kolaylaştırmış oluyoruz. Böylece ülke ekonomisine de yerel kaynaklarla katkıda bulunmuş oluyoruz" dedi.
Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu ise pancardan şekerin nasıl elde edildiğini anlattı.
Karavaizoğlu, şu bilgilere yer verdi: "Çiftçiye nakliye desteği sağlayarak şeker pancarını fabrikaya getiriyoruz. Önce analizini gerçekleştiriyoruz. Ardından yıkama işlemine geçiyoruz. Bıçaklardan geçirerek kıyım haline getiriyoruz. Ardından sıcak suya aktarıyoruz. Dev tanklarda şekeri pancardan ayrıştırarak suyu buharlaştırıyoruz. Kalan posayı da presliyoruz. Şekerli suyunu ayırarak, posasını da çiftçiye hayvan yemi olarak veriyoruz. Kristalleşen şekeri de kurutarak son ürün haline getiriyoruz. En son işlemde de ambalajlara koyuyoruz. Her iki fabrikamızla toplamda 4 bin üreticimizle Erzincan ve Erzurum ekonomisine 600650 milyon liralık bir hacim kazandırıyoruz."
Üreticiler ise firmanın bu desteklerinden memnun. 15 yıldan fazladır üretim yapan çiftçi Mustafa Uzunoğlu da ürettiği şeker pancarını 20 dekardan, 100 dekara çıkardığını belirtti. Uzunoğlu, 500 dekar alanda üretime çıkmayı hedefliyor. Fabrikaların ve Mezra Ziraat'in de destekleriyle önceden dekarda 3 ton verim alırken şimdi 5 tonun üzerinde de verim almaya başladıklarını ifade ediyor.

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