Doğu buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesinde dün yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü, araç camları buz tuttu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi’nde eksi 11,6 Bayburt Yaylalar köyünde eksi 10,6 Erzurum Yakutiye Kırkgöze Dumlu’da eksi 9,9 derece olarak kaydedildi.

İl merkezlerinde ölçülen gece en düşük hava sıcaklıkları ise; sıfırın altında olmak üzere Erzincan, Ağrı ve Iğdır’da 5, Erzurum, Kars ve Bayburt’ta 6, Ardahan’da 3 derece.

Soğuk havayla birlikte sabah saatlerinde araç camları buz tuttu. Erzincan’da sabah işe gitmeden önce vatandaşlar araçlarını buz tutan camlarını kazıyarak yola koyuldu. Havaların iyice soğuduğunu belirten vatandaşlar, kışlık giyeceklerini giyinmeye başladı.

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