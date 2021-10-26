Ev hanımlarına meslek edindirilmesi, istihdam oluşturması ve ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla hizmet veren Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları (ERMEK) faaliyetlerine devam ediyor. Süleyman Demirel İş Merkezinde bulunan ERMEK kurslarında 195 kursiyer, 7 eğitmen eşliğinde hafta içi her gün eğitimlerine devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarında kursiyerlerin ürettikleri ürünler ERMEK satış mağazasında satışa sunuluyor. Süleyman Demirel İş Merkezi zemin katta bulunan satış mağazasında dekoratif tablo, yöresel kilim dokuma, tığ örücülüğü, takı tasarımı, bindallı kursu, oya kursu, Erzincan çelik kalem bakır işlemeciliği kurslarında üretilen ürünler tüketiciyle buluşuyor. Buradan elde edilen gelir, kurslarda sarf edilen malzemelerin tedarik edilmesinde kullanılıyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ERMEK kurslarını ziyaret etti. Kursiyerleri gezerek başarılar dileyen Başkan Aksun; “Ev hanımlarının meslek edindirilmesi ve ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla hizmet veren Belediyemiz Ermek kursları devam ediyor. Şuan 7 eğitmenimiz 195 kursiyerimize eğitim vermekte. Kendilerine ve kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Tüm Erzincanlı hemşerilerime saygılarımı sunuyorum” dedi.

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