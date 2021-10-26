Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-devlet kapısında

Halk eğitimi merkezleri tarafından düzenlenen kurslara ait tüm sertifikalar eDevlet kapısı üzerinden erişime açıldı. Sertifika almak için artık halk eğitim merkezlerine gitmek gerekmeyecek. Belgelerini yeni alan ya da daha önceden aldığı sertifikaya yeniden ulaşmak isteyen vatandaşlar, eDevlet kapısı üzerinden barkodlu sertifikalarına rahatça ulaşabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığınca, hayat boyu öğrenme kapsamında vatandaşların taleplerine göre düzenlenen halk eğitim kurslarını yaygınlaştırmak ve erişilebilirliğini artırmak için yeni bir planlamaya gidildiğini kaydedilerek konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

“Bu kursların başarıyla tamamlanması durumunda alınan belge ve sertifikaların da halk eğitim merkezlerine gitmeden alınabilmesi için yeni bir çalışmayı da tamamlamış bulunuyoruz. Artık vatandaşlarımız, bu belge ve sertifikaları eDevlet kapsından alabilecekler. Bu projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Bilgi İşlem ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında halk eğitimi merkezlerinde sürekli kurslar düzenliyor. Bu kurslar ile bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek verilmesi amaçlanıyor.

Düzenlenen kursların tüm süreçleri Bakanlık tarafından hazırlanan eYaygın sistemi ile yürütülüyor. Bu kapsamda Ekim 2021' e kadar geçen sürede 37 milyon 821 bin 524 vatandaş, 44 milyon 619 bin 327 sertifika almış bulunuyor. Artık bu sertifikaların tamamı eDevlet üzerinden alınabilecek.

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