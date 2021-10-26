Halk müziği sanatçısı Erzincanlı, öğrencilerle bir araya geldi

Halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan, Erzincan’da "Türk Halk Müziğinde Erzincan'ın Önemi" adlı söyleşiye katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Erzincan Bilsem tarafından 2019 yılından beri yürütülen "Erzincan Kariyer Günleri" projesi kapsamında, Ekim 2021 konuğu halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü, Erdal Erzincan oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün de katıldığı programa, Bilsem okul idarecileri, öğretmen ve öğrencileri katılım sağladı.

Halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan ile "Türk Halk Müziğinde Erzincan'ın Önemi" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Projeyle, Erzincan Bilim ve Sanat Merkezine devam eden öğrencilere, alanında uzman kişilerce yapılacak seminer, eğitim ve atölye çalışmaları ile değişik alanlarda bilgi ve farkındalık kazandırması amaçlanmakta.

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