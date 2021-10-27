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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bin yıllık motifler ilmek ilmek kilimlere işleniyor

İHA

Bin yıllık motifler ilmek ilmek kilimlere işleniyor

Kayı boyu kadınlarının bin yıl önce kilimlere işledikleri motifler Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarında (ERMEK) tekrardan gün yüzüne çıkarılarak maharetli kadınların ellerinde ilmek ilmek işlenen kilimlere dokunuyor.
Anadolu’nun kapısını aralayan 1071 Malazgirt Savaşından sonra 1221 yıllarında Erzincan’a yerleşen Kayı boyları, kültür mirasları içerisinde önemli yere sahip olan Cengerli kilimini bölgeye miras bıraktı. Kayı boyu kadınlarının yaklaşık bin yıl önce Cengerli kilimlerine işledikleri eliböğründe, hacer, sulucami ve güneş gibi motifler araştırmalar sonucunda tekrardan gün yüzüne çıkarılarak ERMEK’te kurs gören maharetli kadınların ellerinde ilmek ilmek işlenen kilimlere dokunuyor. ERMEK Yöneticisi Metin Yıldırım, Cengerli kilimini Avşar ve Kayı boylarının Erzincan bölgesine miras bıraktığını söyledi.
“Motifler bin yıl öncede resmediliyordu”
Kursiyerlerin dokuduğu kilimlerin Erzincan Cengerli kilimi olduğunu ifade eden Metin Yıldırım, “Dokumuş olduğumuz kilimler Erzincan Cengerli kilimidir. 1132 yılında Avşarların 1221 yılında da Kayı boylarının bölgemize miras bıraktığı geleneğimizdir. Aslında Oğuz boylarından beri gelen gelenektir. Kilimlerin özelliği kökboyaları ile yünden olmalarıdır. Bu işi daha önceden yapmış atalarından ninelerinden öğrenmiş olan ustalarımızı bulduk ve kilim eğitimi alan kadınlarımıza eğitim verdirdik. Kaybolan eserlerimizi ve kaybolan değerlerimizi tekrar burada hayata geçirdik. Eliböğründe, hacer, sulucami ve güneş gibi motifler bin yıl öncesinde dokunan motiflerdi. Bulduğumuz kilimlerde söylemiş olduğumuz desenleri çıkardık. Daha önceden de Oğuz boylarında kullanılan motifler olduğunu öğrendik. Şunu anladık ki bin yıl öncede bu motifler resmediliyormuş. Bin yıllık bir kültürü o hali ile günümüzde de yaşatmış oluyoruz” diye konuştu.

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