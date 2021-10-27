Eğitim Fakültesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi

EBYÜ Eğitim Fakültesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası münasebetiyle program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. N. Fahri Taş “Cumhuriyetin Önemi” adlı konferans verdi. Konferansta Taş, konuşmasına Cumhuriyetin üç bin yıllık bir süreçteki fikirlerden ortaya çıkan bir yönetim anlayışı olduğunu belirterek, bu toprakların vatan haline gelmesi için çok kan döktüğünü vurgulayarak başladı. Cumhuriyetin demokratik düşünce anlayışlına dayandığına da dikkat çeken Taş, Cumhuriyet düşüncesinin oluşmasında Eflatun, Aristo, Farabi, Descartes gibi önemli isimlere değindi. Cumhuriyetin düşüncesini etkileyen önemli gelişmeler ve Cumhuriyet yolundaki değişikliklerden de bahseden Prof. Dr. N. Fahri Taş, Cumhuriyet ile birlikte vatandaşlık hakkı, eşitlik, laiklik, eğitim hakkı, hukuk devleti, düşünce hürriyet, basın özgürlüğü gibi birçok önemli kazanımların ortaya çıktığını belirterek konuşmasını tamamladı.

Konferansın ardından program, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik ABD öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Levent Ünlü yönetiminde Müzik ABD Öğrencilerinin seslendirdiği “Cumhuriyet Bayramı Koro Konseri” ile devam etti. Program sonunda Rektör Prof. Dr. Akın Levent katkılarından dolayı Prof. Dr. N. Fahri Taş ve Dr. Öğretim Üyesi Levent Ünlü’ye plaket takdim etti.

Eğitim Fakültesi Mavi Salonda gerçekleşen programa Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Genel Sekreter Doç. Dr. Cihat Özgenel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Erdem Yavuz, Doç. Dr. Alper Kaşkaya, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.