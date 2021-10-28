Kaymakam Çelik okulları denetledi

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, okul denetimleri kapsamında Mamahatun 17 Şubat Ortaokulu ve Mamahatun 17 Şubat İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okullarda incelemelerde bulunan ve derslikleri ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak daha çok çalışmalarını istedi ve pandemi tedbirlerini hatırlatarak, öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Gerçekleştirilen denetimde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Emin Sancar, Kaymakam Musa Kazım Çelik’ e eşlik etti.

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