Turkovac aşısı Erzincan’da gönüllülerini bekliyor

Covid19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı Turkovac'ın kullanımı için geri sayım başladı. Turkovac aşısı Erzincan'da ilk gönüllüsüyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde buluştu. Yerli Covid19 aşısı için Faz3 çalışmalarına Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk etapta 110 gönüllü ile devam edileceği açıklandı.

Erzincan'da uygulanmaya başlayan Faz3 Turkovac aşısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Turkovac Faz3 Rapel Çalışma Sorumlusu Doç. Dr. Faruk Karakeçili, "Turkovac Faz3 çalışmaları Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanemizde başlamış bulunmaktadır. Turkovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız ENabız ve 184 üzerinden başvurularını yapabilirler” dedi. Başvuru yapacak olan vatandaşlarda bazı kriterlerin arandığını özellikle vurgulayan Doç. Dr. Karakeçili, “Turkovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın 1860 yaş aralığında ve Covid19 geçirmemiş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra iki doz Sinovac aşısını olmaları ve son olduğu Sinovac aşısının üzerinden en az 3 ay geçmiş olması gerekiyor. Kronik rahatsızlığı bulunmayan ve uygun şartları taşıyan vatandaşlarımıza hastanemizde Turkovac aşısını uygulayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı takvimi çerçevesinde tüm vatandaşlardan aşılarını yaptırmalarını isteyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, “Salgın hala devam ediyor ve bu salgından çıkışın tek çaresi de aşıdır. Yerli aşımız olan Turkovac’ ın Faz 3 çalışmasını yapacak sağlık tesislerinden biri de Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizdir” dedi.

Faz 3 çalışmalarının hızlı tamamlanmasının hastalığın seyri açısından son derece önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Hirik, “ Faz3 aşaması tamamlandıktan sonra inşallah yerli aşımız seri üretime geçecektir. Turkovac aşımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diyerek vatandaşlardan aşı konusunda duyarlı davranmalarını istedi.

Turkovac aşısı ile ilgili detaylı bilgi almak ve gönüllü olmak isteyen vatandaşların 7 gün 24 saat 0446 224 37 83 numaralı telefondan direk yetkililere ulaşabilecekleri açıklandı.

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