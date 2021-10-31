Yaban keçisi avlayan 2 kaçak avcı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaban keçisi avlayan 2 kaçak avcı yakalandı

İHA

Yaban keçisi avlayan 2 kaçak avcı yakalandı

Erzincan’da avlanması yasak olan yaban keçisini vuran 2 kaçak avcı yakalandı.
Erzincan ili sınırları dâhilinde C.K. ve İ.K. isimli şahısların yivli av tüfeği ile yaban keçisi avı yaptıkları yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen DKMP ve İliç İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilere ulaştı. Yapılan kontrolde avlanılmış bir adet yaban keçisi bulundu.
2 şahsa 1 adet kaçak yaban keçisi avı yaptıkları için tutanak düzenlenerek 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapılarak, para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Askeri bandodan Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü konseri
YEREL HABERLER Askeri bandodan Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yıl ...
Erzincan’da soğuk havalar pazar esnafına soba kurdurdu
YEREL HABERLER Erzincan’da soğuk havalar pazar esnafına soba ...
Erzincan merkezde asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erzincan merkezde asfalt çalışmaları devam ediyor
Kar ve sis, Doğu’dan İç Anadolu’ya açılan Sakaltutan Geçidinde kartpostallık görüntü oluşturdu
YEREL HABERLER Kar ve sis, Doğu’dan İç Anadolu’ya açılan Sakaltutan ...
Erzincan’da Cumhuriyet Şöleni programı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da Cumhuriyet Şöleni programı düzenlendi
Erzincan’da Cumhuriyetin 98. yılı coşkusu
YEREL HABERLER Erzincan’da Cumhuriyetin 98. yılı coşkusu
(Özel) Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Kar ve tipiye yakalanan koyun sürüsü mahsur kaldı, üzerleri beyaza bürünen ağaçlar ise güzel görsel oluşturdu
YEREL HABERLER (Özel) Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ...
Erzincan’da hareketli gece: Balkondan rastgele ateş açan alkollü şahıs, polisin operasyonuyla etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Erzincan’da hareketli gece: Balkondan rastgele ateş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.