Yaban keçisi avlayan 2 kaçak avcı yakalandı

Erzincan’da avlanması yasak olan yaban keçisini vuran 2 kaçak avcı yakalandı.

Erzincan ili sınırları dâhilinde C.K. ve İ.K. isimli şahısların yivli av tüfeği ile yaban keçisi avı yaptıkları yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen DKMP ve İliç İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilere ulaştı. Yapılan kontrolde avlanılmış bir adet yaban keçisi bulundu.

2 şahsa 1 adet kaçak yaban keçisi avı yaptıkları için tutanak düzenlenerek 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapılarak, para cezası kesildi.

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