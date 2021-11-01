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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girlevik Şelalesi her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

İHA

Girlevik Şelalesi her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, sonbaharda da yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.
Munzur Dağı eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale çevresindeki zengin bitki örtüsü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.
Kent merkezine 35 kilometre uzakta olması sebebiyle ulaşım kolaylığının yanı sıra 40 metre yüksekten dökülen sularıyla her mevsim beğeni toplayan şelale, kışının tamamen donan suları, yazın serin havası, ilkbaharda da yemyeşil bitkisi örtüsüyle dikkati çekiyor.
Kış mevsimine sayılı günler kala yüksekten dökülen suları hem de çevresindeki farklı tonlara bürünen bitki örtüsüyle ilgi gören şelalenin çevresindeki ağaçlar şu sıralar sarı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
Hafta sonu tatilini fırsata dönüştürenler ve öğrenciler başta olmak üzere şehir stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak mekânı olan şelale, yılın her mevsiminde şehrin sakinleri dışında farklı kentlerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor. Şelaleye sonbaharda gelen ziyaretçiler, temiz havada gezinti yapıp hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.
Girlevik Şelalesine arkadaşlarıyla gelen EBYÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi Sema Taşkın, “Çağlayan, Girlevik Şelalesi gerçekten çok güzel. Bugünler de burası renk tonlamasıyla da muhteşem bir hal almış. Yazın arkadaşlarla geldiğimizde hava çok sıcaktı ancak şelalenin serinliği ve güzelliği vardı. Şimdi ise farklı renklere bürünmüş ağaçlardaki yaprakların şelaleyle oluşturduğu ayrı güzellik var.” dedi.

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