Alçaklarda yağmur yükseklerde kar

Doğu Anadolu Bölgesinde kent ve ilçe merkezlerinde yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum ve Bayburt’ta 4, Kars ve Ağrı’da 5, Ardahan’da 3, Iğdır’da 8, Erzincan’da 7 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan’da 18, Bayburt’ta 17, Erzurum’da 14, Kars’ta 13, Ağrı’da 15, Iğdır’da 16, Ardahan’da 12 derece olması öngörülüyor.

Alçaklarda yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde de kar yağışı aralıklı etkili oluyor. Erzincan Sivas kara yolu 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidinde zemin asfalt görünümünü korurken etrafı yağan karla beyaza büründü. Yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı Karayolları ekipleri aralıklı kontrollerini sürdürerek tuzlama çalışması yaptı.

Erzurum’dan Tekman ilçesine alternatif olarak kullanılan yolda Palandöken Geçidi mevkiinde kar ve sürgün nedeniyle kapanma noktasına geldi. İlgili karla mücadele ekipleri bu güzergahta çalışma başlattı.

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