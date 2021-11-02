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Erzincan'da ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Erzincan Kemah kara yolu Acemoğlu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hasta naklinden dönen D.Ö., idaresindeki 24 BA 113 plakalı ambulans Acemoğlu mevkiinde virajı alamayarak yolun kenarındaki yaklaşık 3 metrelik şarampole devrildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Yaralı sağlık görevlileri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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