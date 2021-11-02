Erzincan'da ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Erzincan Kemah kara yolu Acemoğlu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hasta naklinden dönen D.Ö., idaresindeki 24 BA 113 plakalı ambulans Acemoğlu mevkiinde virajı alamayarak yolun kenarındaki yaklaşık 3 metrelik şarampole devrildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı.
Yaralı sağlık görevlileri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.