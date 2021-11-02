Ambulans, takla atarak şarampole devrildi: 3 yaralı

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ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN'ın İliç ilçesine hasta naklinden dönen ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Takla atan ambulansta sürücü ile 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Erzincan-Kemah Karayolu Acemoğlu mevkisinde meydana geldi. İliç ilçesine hasta nakli yapan Doğukan Özyürek yönetimindeki 24 BA 113 plakalı ambulans, dönüş yolunda Acemoğlu mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Doğan Özyürek, acil tıp teknisyeni Yusuf Peynirci ve Keziban Karaca yaralandı.

Ambulansın şarampole devrildiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi 3 yaralıyı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2021-11-02 20:31:40



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