Köyün sokaklarında dolaşan 3 ayı güvenlik kamerasına yansıdı

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Kırsalda aç kalan 3 ayı Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Akarsu Köyüne indi. Gece saatlerinde köyün sokaklarında dolaşan ayılar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde köyün boş sokaklarında dolaşan 3 ayı güvenlik kamerası görüntüleri izlenince fark edildi. Kamera görüntülerinde 3 ayının yan yana köyün üst başından alt tarafına doğru rahat bir şekilde ilerleyerek yiyecek aradıkları görüldü.

Havanın aydınlanmasıyla 3 ayının köyden çıkarak ormanlık alana gittikleri kaydedildi.

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