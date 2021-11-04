Belediye ekiplerinden sonbahar temizliği

Erzincan’da kışa az bir zaman kala ağaç dallarından sıklıkla dökülen yapraklar belediye ekiplerince temizleniyor.

Günlük temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdüren belediye ekipleri diğer yandan da belirlenen program dâhilinde mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adnan Menderes Caddesi’nde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Rutin hizmetlere ek olarak gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda cadde süpürülerek vakumlu araçlarla yıkandı.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Şehrimiz temiz olmasını ve vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Belirlediğimiz program dâhilinde ekiplerimiz tüm mahallelerimizde cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Erzincan'ımızın çehresini güzelleştiriyor, hemşerilerimizin yaşam alanlarını temiz ve bakımlı olması için özen gösteriyoruz" dedi.

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