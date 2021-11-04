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Erzincan DSYB ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında İşbirliği protokolü tanıtım toplantısı düzenlendi

İHA

Erzincan DSYB ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında İşbirliği protokolü tanıtım toplantısı düzenlendi

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) İşbirliği Protokolü Tanıtım Toplantısı gerçekleşti.
Toplantıda Tarım Kredi Kooperatifleri ve Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ortaklığıyla süt karşılığında yetiştiriciye yem, gübre, kömür gibi ihtiyaçların temin edilmesi konusu ele alındı.
Projenin tanıtım toplantısında konuşma yapan Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Müdürü Ercan Polat, Erzincan Damızlık İli Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliğine günlük 17 ton süt verdiğini açıkladı.
Polat, “2018 yılında projesine başladığımız 2019 yılında da Organize Sanayi Bölgesinde inşaatına başladığımız, günlük 80 ton kapasiteli süt işleme fabrikasını kuruluş aşamasına geçtik. Projeyi 2020 yılı sonu itibari ile bitirdik. 2021 yılı Mayıs ayı itibari ile de üretime geçtik. Damızlık Sığır Birliği olarak fabrikanın süt ihtiyacını biz vermekteyiz. Projenin başlangıcı ile beraber üyelerimiz bizden daha önceki talepleri doğrultusunda süt karşılığı yem projesini istediler. Bu konuda da fabrikayla süt vermeye başladığımız günden itibaren Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği ile yaptığımız uzun istişareler sonucunda Tarım Kredi Kooperatifleri başta yem olmak üzere diğer satmış olduğu ürünlere de üyelerimize süt miktarı kadar alabileceklerine dair sözleşme imzaladık. Geçen ay itibariyle başladık, bugünde burada bununla ilgili üyelerimize, paydaşlara bilgi vermek üzere bir araya geldik. Şuan itibariyle günlük fabrikaya 17 ton süt vermekteyiz. Fabrika müdüründen aldığımız bilgiye göre sene sonu itibariyle 30 tona çıkacak. Süt analiz laboratuvarımız var. Fabrikanın da zaten kendi laboratuvarı var. Tüm testlerden geçtikten sonra sütümüzü fabrikaya teslim ediyoruz. Bizim Damızlık Sığır Birliği laboratuvarımız akredite. Türkiye'deki 9 laboratuvardan bir tanesi. İnternet üzerinden direkt bakanlığa bilgileri aktarmakta. Onun için tüketicilerimiz güvenli olarak ürünleri alıp kullanabilir, ihtiyaçlarını karşılayabilirler” ifadelerini kullandı.
Toplantının devamında konuşma yapan Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Müdürü Levent Uslu ise, “Sivas Bölge Birliği olarak Tokat, Sivas ve Erzincan illerinde 29 kooperatifle çiftçilerimize hizmet vermekteyiz. Erzincan ilimizde de 9 kooperatifimizde çiftçilerimize ve hayvancılarımıza her türlü tarımsal girdi ve yem ihtiyaçlarını zaten karşılıyorduk. Ancak son yıllarda bildiğiniz üzere Tarım Kredi Kooperatifleri tarımsal girdi tedarik etmenin yanında bu tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve nihai tüketiciye de uygun fiyatlı ve kaliteli gıda olarak doğrudan kooperatif marketler aracılığıyla tüketicilerimize ulaştırılması noktasında da bir misyon edindi. Bu misyon çerçevesinde Erzincan’daki süt işleme fabrikamız Damızlık Birliğimizin de katkılarıyla kurulmuş ve faaliyete başlamış durumda. Dolayısıyla bu süt fabrikamızın süt ihtiyacını Damızlık Birliğimizle yaptığımız protokol çerçevesinde Erzincanlı üreticilerimiz de tedarik ediyoruz. Ve bu Erzincanlı üreticilerimizin yem ve diğer tarımsal girdi ihtiyaçlarında verdikleri süt miktarları karşılığında kendilerine vereceğiz. Dolayısıyla üreticilerimiz hem tarımsal girdilerini kaliteli bir şekilde tedarik ederken diğer taraftan da ürünlerini ederinde, güvenilir bir alıcıya teslim etmiş olacaklar. Dolayısıyla Erzincan'da hem girdilerin tedarikçi noktasında hem de ürünlerini değerlendirme noktasında üreticilerimize önemli bir katkı sunacağız.” şeklinde konuştu.
Toplantıda son olarak konuşma yapan Tarım Kredi Sivas Şube Müdürü Emre Yılmaz, Türkiye genelinde 12 fabrika ile hizmet verdiklerini ifade ederek, “Yıllık 1 milyon 250 bin tonu aşan kapasitemiz mevcut. Tarım Kredi, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 40 yılı aşkındır kurmuş olduğu bir iştirakidir. Sivas Bölge Birliğimiz, Erzincan ili Damızlık Birliğinin yapmış olduğu bu protokol ile birlikte bizde Erzincan ilimizde Damızlık Birliği'ne bağlı üyelerimize, sahadaki uzman beslenme danışmanı arkadaşlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşletmeler yerinde direkt gördük. Mevcut işletme maliyetlerini düşürme hususunda tavsiye edilecek kendi ürünlerimiz, ürün gruplarımız da çalışmalarımızı yapıyoruz. Süt kalitesi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda profesyonel sayılabilecek büyük işletmelerimizde de genel müdürlüğümüzün geçmiş senelerde başlatmış olduğu ARGE birimimizle, Ankara'daki ARGE laboratuvarlarımızla beraber ortaklaşa çalışarak burada tüm yetiştiricilerimize hem Tarım Kredi Kooperatifi üyelerimize, ortaklarımıza hem de damızlık birliğimize hizmet veriyoruz. İşletmelere özel sahadaki besleme danışmanı arkadaşlarımızın uzmanlıklarından da faydalanarak mevcut işletmelerin ortalama süt verimlerini arttırılması yönünde, süt kalitesinin arttırılması yönünde çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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