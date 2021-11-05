Doğu Anadolu’da sıcaklıklar 4 ila 6 derece arttı

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği belirtildi.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 46 derece üzerinde seyredecek. Rüzgâr kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı; Ardahan’da eksi 3, Erzincan’da 4, Iğdır’da 10, Erzurum ve Ağrı’da 1, Kars’ta sıfır, Bayburt’ta 2 derece olarak kaydedildi.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzurum’da 14, Kars ve Ardahan’da 12, Ağrı ve Bayburt’ta 16, Erzincan’da 19, Iğdır’da 18 derece olması öngörülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.