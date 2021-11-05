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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP heyeti çiftçinin sorunlarını dinledi

İHA

CHP heyeti çiftçinin sorunlarını dinledi

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gelen CHP heyeti, Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik’le bir araya gelerek kentte tarım ve hayvancılıkta yaşanan sıkıntılar konusunda bilgi aldılar.
CHP heyeti Erzincan'da gruplara ayrılarak merkezde ve ilçelerde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Bu kapsamda CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Aydın Özer ve beraberindeki heyet Erzincan Ziraat Odası Başkanlığına gelerek çiftçilerin sorunlarını Başkan Tamer Geyik’ten dinledi.
Sarıbal burada yaptığı konuşmasında, “Çiftçinin sorunlarını çözebilmek en önemli gördüğümüz konulardan geliyor. Çiftçi mutlu üretim yapmalı. Toprak mahsulleri ofisi çiftçimizi desteklemiyor. Şuan Ekim zamanı kışlık ürünlerde çiftçi diyor ki gübresiz buğday üretemem beni destekleyin. Gübre sabit olsun kur farkı olmasın. Üretmeyen bir Türkiye olmayalım. Arpa, buğday üretelim bu şekilde iç piyasa etkilenmesin. Çiftçimiz üretecek ve kalkınacak ki ülkemizde yetsin kendine. Bir ülke de tarım önemseniyorsa bütçe ayrılmalı ve destek olunmalı. Mazota gelen zam ile çiftçimiz fazla para ödüyor. Yapılan destek yetmiyor. Çiftçi bu koşullarda tarım yapamaz. Erzincan tarım kenti, birçok ürün var. Çiftçi süt ve et durumunda da yem fiyatları karşısında yarışamıyor. Hayvancılık kan ağlıyor. Yem pahalı ve çiftçi zarar ediyor. Buğday ekemiyor gübre mazot yüksek fiyatlara ulaştığı için çiftçi bu koşullar altında çok zorlanıyor ve kazanamıyor. Doğru destekleme iyi planlama yapılarak çiftçimizin sorunu azalacaktır” ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Milletvekili Aydın Kurt ise “Girdi maliyetlerinde çok aşırı bir artış var. Çiftçilerimiz desteklenmeli. Bu şekilde yükünü hafifletmiş oluruz. Bu maliyetlerle gidilirse çiftçi bunun altında çok ezilir. Hem çiftçiyi hem de tüketiciyi düşünmek lazım” şeklinde konuştu.
Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
“Bilindiği üzere Erzincan tarım ve hayvancılık şehri. Bu konuda bizleri ziyaret edip üreticilerimizin derdini soran milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Son bir yılda artan girdi maliyetleri çiftçilerimizi ve üreticilerimizi olumsuz bir şekilde etkilemiş oldu. Bizler üretmek istiyoruz. İnsanların sofralarında gıdalarının eksik olmamasını, daha ucuza tüketmelerini istiyoruz. Ama gübre, elektrik, ilaç ve yem de girdi maliyeti aşırı derece de arttı. Bu artışları ana muhalefet partisi sahaya inerek üreticilerin yasadığı sorunları tespit etmek amacıyla gerçekleştiriyorlar. Bakanlığımız bize 4 kalemde yardımcı olsun. Mazot da, gübre de, yem de fiyatları yarı fiyatına versinler. Biz bu desteklerle daha iyi üretim yaparız”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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