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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimci kadınların el emeği: Pancar Pekmezi

İHA

Girişimci kadınların el emeği: Pancar Pekmezi

Erzincan Girişimci Kadın Üretim ve İşletim Kooperatifi üyeleri tarıma yöneldi. Erzincan’da yoğun olarak üretilen pancarı bin bir zahmetle işleyen kadınlar, pekmez yaparak kendi yöresel lezzetini üretti.
Erzincan’ın tarım memleketi olmasını değerlendirip tarıma yönelen ve Ata Tohumu Projesini gerçekleştirerek organik salça üreten kooperatif üyeleri kadınlar bu kez de pancar pekmezi yaptı.
Yapımı büyük emek isteyen pancar pekmezi için kolları sıvayan kadınlar, pancarların kabuklarını soyup daha sonra yıkayarak pekmezin yapımına başlıyor. Suda iyice temizlenen pancarlar küçük parçalar haline getirilerek haşlanıyor. Haşlanmış pancarlar ise makine da ezilerek tülbentle süzülüp sıkıldıktan sonra büyük bir kazanda kaynatılıyor. Kaynadıktan sonra pekmez kıvamını alan pancar soğumaya bırakılıyor. Erzincan’da yaygın olmaması nedeniyle pancar pekmezinin yapımı da tadı gibi oldukça dikkat çekiyor.
Proje koordinatörü Rafet Yılmaz, girişimci kadınların ürettiği pancar pekmezinin ortaya çıkış hikâyesini anlatarak, kadın hastalıklarına iyi geldiğine dikkat çekti. Yılmaz, “Birçok mamul maddenin de hammaddesi olan pancarı farklı bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Mademki elimizde şeker var niye bunun pekmezi olmasın diye düşündük. Şehrimizde bir ilk olarak bunu başarabilir miyiz noktasında çalıştık. Sonuç olarak pekmezimizi elde ettik. Tattırdığımız arkadaşlarımız son derece güzel olduğundan bahsediyorlar. İnşallah devamını getireceğiz. Belki tonlarca üretip bunu pazara sunacağız. Bunun patentini almayı hatta coğrafi işaretini almayı düşünüyoruz. Bu konuda da alt yapı çalışmalarımız var. Pancar pekmezini araştırdığımızda çok nadiren yapılıyor. Türkiye’de Amasya, Tokat yöresi küçük çaplı, ev hanımları bunu yapıyorlar. Araştırmasını yaptığımızda gribal enfeksiyon hastalıklarına iyi geldiğini, içerisinde B12 vitamini olduğunu, kansızlığa çok iyi geldiğini, kadın hastalıklarında çok önemli rolü olduğunu öğrendik. Bu konuda ki araştırmalarımızı daha bilimsel bir şekilde ortaya koyabilecek çalışmalar da yapacağız” ifadelerini kullandı.
Kooperatif hakkında bilgilendiren Erzincan Girişimci Kadın Kooperatifi Başkanı Kübra Akbina, “Kooperatifimizde kurslarımız var. Gelen bayanlar buradan cep harçlıklarını kazanıyorlar. Kadınların ürettiği yöresel ürünleri kafemizde satışa sunuyoruz. Onun dışında bir proje yazdık. Ata Tohum Projesi, köylülerimizden kendi domates tohumlarımızı topladık. Kendi üyelerimizle ektik, biçtik, Salçamızı yaptık, salçada sadece Kemah tuzu kullandık. Yani salçalarımız yüzde yüz doğal. Domates üretiminde de ne bir gübre ne de ilaç kullandık. Ürettiğimiz ürünlerle çeşitli fuarlara katıldık. Sosyal medya hesaplarımız var. Bir web sitemiz var hazırlık aşamasında şuanda. Çok yeni bir kooperatif olmamıza rağmen aslında çok şey başardık. Salçamızı ürettik onun dışında pancar pekmezimizin tanıtımını yaptık. Pekmeze çok şaşıranlar oldu. Baya ilgi gördü, çok merak uyandırdı. Birçok insan zaten bildiğinden değil merak ettiğinden gelip tadına bakıp almak istiyor şuanda” şeklinde konuştu.
Kadınlarla birlikte birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz diyen Erzincan Girişimci Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hilal Öğütçü ise “Kadınlarımız burada kendi el emeklerini üretip mağazamızda ve sosyal medyada pazarlama fırsatı buluyorlar. Ve bu sayede de ev ekonomilerine destek sağlıyorlar. Amacımız burada daha çok kadına ulaşıp daha çok ilerlemek. Pancar pekmezi Rafet hocamızın projesiydi. Erzincan’da birilk. Birçok hastalığa şifası olduğunu biliyoruz. Bizde yaparken bu kadar şifalı olduğunu bilmiyorduk. Yaptıktan sonra hem tadı hem de bu kadar şifalı oluşu bizi de cezbetti” diye konuştu.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kurulan ve kadınların yapmış olduğu el emeği ürünleri ulusal düzeyde eticaret platformları vasıtasıyla pazarlayarak daha üst düzeyde gelir elde etmelerini amaçlayan kooperatif, çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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